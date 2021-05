Nachhaltigkeit gehört heute zu den wichtigsten Gesellschaftsthemen und Entwicklungszielen.

Auch im Bereich der Geldanlage lässt sich nachhaltig handeln, indem Anleger/innen ihr Geld in faire und umweltfreundliche Projekte investieren. Auch im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen hält die Blockchain-Technologie Einzug und findet zunehmend Anwendung.

Kampf für Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen

Kinderarbeit, Dumpinglöhne, unzumutbare Arbeitsbedingungen und Umweltskandale – vielen Unternehmen auf der ganzen Welt scheinen alle Mittel recht zu sein, um die Gewinne zu steigern. Auch werden sich immer mehr Verbraucher darüber bewusst, dass der CO2-Abdruck aller Dinge, die sie konsumieren, dringend reduziert werden muss, damit auch nachfolgende Generationen gut auf unserem Planeten leben können. Immer mehr Unternehmen versuchen bereits, ihren Betrieb möglichst klimafreundlich zu gestalten. So ist es auch Menschen, die ihr Geld anlegen möchten, immer wichtiger, genau solche Unternehmen zu unterstützen.

Nachhaltige und sichere Finanzanlageprodukte

Anleger/innen möchten wissen, was mit ihrem Geld geschieht, und mit ihrer Investition einen positiven Einfluss erzeugen. Daher investieren sie zunehmend in nachhaltige Anlagen. Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen wurden 2019 in Deutschland bereits von jedem in Fonds investierten Euro etwa 6 Cent in nachhaltige Anlagen investiert. Ein kleiner Schritt, aber genau damit fangen Veränderungen an! Zu solchen Investitionsobjekten zählen Wind- und Solarparks, energieeffiziente Immobilienprojekte, Programme zur Waldaufforstung sowie Startups mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, z. B. aus den Bereichen E-Mobilität, erneuerbare Energien, Speichertechnologien, nachhaltige Landwirtschaft usw.. Im Bereich des Crowdinvestings lassen sich hier bereits mit kleineren Anlagebeträgen umweltfreundliche Projekte unterstützen. Aber auch Großanleger/innen können mit ihrem Geld nachhaltige Ideen finanzieren und gute Renditen erzielen.

Häufig sind Investitionen in solche Vorhaben nicht über die bekannten Kanäle wie Hausbanken möglich, da sie oft zu kleinteilig sind und somit von vielen großen Marktteilnehmern nicht angeboten werden. Anleger/innen sollten daher auf die Seriosität der Angebote achten und nur in Finanzprodukte investieren, die sie selbst verstehen. Die wichtigsten Informationen zu den Vorhaben finden sich im jeweiligen Verkaufsprospekt oder einem dreiseitigen Informationsblatt. Darüber hinaus hilft auch immer ein Blick auf die Historie des Anbieters bzw. der Plattform.