Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles freenet-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Die Sektkorken knallen heute bei freenet. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund fünf Prozent im Gewinn. Aktuell kostet der Titel damit 21,65 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Dieser Anstieg auf freenet sorgt für ordentlich Entspannung. Denn freenet ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 20,68 EUR ausgelotet. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich steht dieser Indikator bei 18,21 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

Fazit: Bei freenet geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.