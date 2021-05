Pure Extracts lässt nichts unversucht, um den Markteintritt seiner Cannabis-Produkte zum Erfolg zu machen.

Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) steht kurz vor dem Eintritt in den Cannabis-Markt Kanadas – mit einer ganzen Reihe von spannenden Produkten. In Vorbereitung dessen hakt das Unternehmen systematische alle Schritte ab, die diesen Schritt erfolgreich machen sollen.

Ziel ist es, dass Cannavolve dem Unternehmen dabei behilflich ist, die Distribution der Pure Extracts-Produkte in Kanada zu maximieren, indem man z.B. bestehenden Beziehungen zu Großhändlern in den Provinzen, insbesondere British Columbia und Alberta, nutzt.

Wie Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky ausführt, ist man erfreut, angesichts von rund 2.000 lizenzierten Cannabiseinzelhändlern in Kanada und rund 650 davon jeweils in Ontario und Alberta, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, die lange etabliert ist – und in jeder Provinz vertreten. Schließlich sei es sehr wichtig vor Ort in den Einzelhandelsgeschäften vertreten zu sein, da dort Markenbekanntheit entstehe.

Pure Extracts geht sehr methodisch vor und treibt die Entwicklung des Cannabisgeschäfts systematisch voran. Wir sind gespannt, wie sich dieses hoch interessante – aber auch riskante – Unternehmen weiterentwickelt.

