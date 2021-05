Orascom Development Holding AG: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

Altdorf, 6. Mai 2021 - Heute fand in Andermatt die 13. ordentliche Generalversammlung der Orascom Development Holding AG statt. Aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie war die persönliche Teilnahme der Aktionäre ausgeschlossen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 30'999'234 Namenaktien respektive 76.36% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt. Wie bereits bekanntgeben, haben Marco Sieber und Adil Douiri entschieden, sich nicht für eine weitere Amtsdauer zur Wiederwahl zu stellen. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates wurden wiedergewählt. Ausserdem wurden Barbara Heller, Amine Omar Tazi-Riffi und Eskandar Tooma als neue Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.