WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Der ATX verbuchte ein Minus von 0,07 Prozent auf 3310,14 Punkte, nachdem er die Abschläge kurz vor Handelsende noch merklich eingegrenzt hatte.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung über weite Strecken des Tages auf die starken Vortageszuwächse. Zur Wochenmitte war der Index um 2,3 Prozent nach oben gesprungen. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Donnerstag nach dem Aufwärtsschub am Vortag eine gebremste Anlegerstimmung.