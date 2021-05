BioNTech-Aktionäre müssen sich derzeit fühlen wie in einer Achterbahn. Nachdem die Aktie am Dienstag zunächst neue Allzeithochs markieren konnte, gingen die Kurse anschließend in den Sturzflug über und beendeten den Handel mit einem Minus von 15 Prozent. Gestern sah es zunächst nach einer kräftigen Erholung aus, ehe BioNTech im späten Handel in die Verlustzone rutschte. Heute nun das umgekehrte Bild: Anfänglich heftigen Abschlägen folgt eine kräftige Erholung!

Die Ankündigung der US-Handelsbeauftragten, sich bei der WHO für eine vorrübergehende Aussetzung von Patent- und Schutzrechte bei Corona-Impfstoffen einzusetzen, führte heute Vormittag zu einem regelrechten Schockzustand bei BioNTech-Aktionären. Doch mittlerweile haben sich die Kurse deutlich erholen können. An der Wall Street fiel der Kurs unmittelbar nach Eröffnung auf 145 US-Dollar, arbeitete sich in den vergangenen Stunden aber schon wieder bis auf 170 US-Dollar vor.

Wichtig für Anleger: BioNTech zeigt sich heute Handelsverlauf wiedererstarkt. Doch wie weit geht es für die Aktie nach oben? Oder ist das nur eine kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Kursrutsch? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie hier abrufen.