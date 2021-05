---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Die ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) erzielt Rekordquartal



Zürich, 07.05.2021 - Die ASMALLWORLD AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres den bisher höchsten Umsatz pro Quartal seiner Firmengeschichte. Das Umsatzwachstum basierte auf starken Verkäufen der ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, sowie einer hohen Nachfrage nach Business- und First-Class-Flugdienstleistungen von First Class & More. Basierend auf dem ersten Quartal, erwartet ASMALLWORLD für das erste Halbjahr einen Umsatz zwischen CHF 6,8 und 7,0 Mio. und bekräftigt seine Guidance für das Gesamtjahr von CHF 12,5 - 13,0 Mio.



Die ASMALLWORLD AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 den bisher höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte. Das Umsatzwachstum basierte auf starken Verkäufen der ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, welche viele Reise-Benefits wie Flugmeilen von Miles & More oder Status-Level von Jumeirah, Sixt oder Discovery beinhaltet. Darüber hinaus verzeichnete First Class & More eine starke Nachfrage nach seinen Business- und First-Class-Flugdienstleistungen, da Kunden während der Pandemie verstärkt höhere Buchungskategorien mit mehr Platz in der Kabine nachgefragt hatten.



Mit dem Anlaufen der Impfkampagnen und den einhergehenden Lockerungen bei Social-Distancing- und Reisebeschränkungen, erwartet ASMALLWORLD, dass die Nachfrage nach ihren Produkten in der zweiten Jahreshälfte stetig ansteigen wird. Vor allem der Verkauf der Mitgliedschaften der ASMALLWORLD Community, sowie bei Frist Class & More und bei The World's Finest Clubs sollten von dieser Veränderung des Marktumfelds profitieren. Zudem wird erwartet, dass die ASMALLWORLD Collection, die Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, wie auch ASMALLWORLD Private, das klassische Reiseberatungsgeschäft, einen Anstieg bei den Hotel- und Reisebuchungen verzeichnen werden.