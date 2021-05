FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally im späten Donnerstagsgeschäft an den US-Börsen dürfte den Anlegern hierzulande Mut am Freitag machen. Erst kurz vor Handelsschluss zog das bekannteste US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial kräftig an und stieg sogar auf ein Rekordhoch.

An diesem Freitagmorgen, und damit nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe der wichtigen monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax nun ein Plus von 0,6 Prozent auf 15 295 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ebenfalls im Plus erwartet.