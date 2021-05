Anlegerverlag So geht es für Nel ASA am heutigen Freitag weiter! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.05.2021, 08:48 | 1185 | 0 | 0 07.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine Woche für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA! Am Dienstag veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal und obwohl Nel die Umsätze im Vorjahresvergleich deutlich (+24%) steigern konnte, ging es für die Aktie massiv nach unten. Denn zum einen musste das Unternehmen auch einen (deutlich) höheren Verlust je Aktie vermelden, zum anderen wurden die Analystenschätzungen mit den Zahlen verfehlt. Die Kursverluste der Aktie seit Dienstag sind fast schon dramatisch. So verlor Nel zunächst 15 Prozent, am Mittwoch weitere drei Prozent und gestern abermals 12 Prozent. Damit ist die Technik jetzt regelrecht ausgebombt, sodass eine Gegenreaktion überfällig wäre. Doch ob es zu einer technischen Erholung kommt, ist angesichts der Geschwindigkeit des Kursverfalls momentan offen. Empfehlung für Anleger: Sollten Anleger jetzt alle Nel ASA-Aktien verkaufen? Oder sind das schon wieder Einstiegskurse? Angesichts dieser komplett neuen Situation haben wir Nel ASA noch einmal eingehend analysiert. Die komplette Studie können Sie hier ausnahmsweise kostenlos herunterladen.





