Gold über 1.800 $/oz

Stellvertretender Vorsitzender der Unions-Fraktion Arnold Vaatz: „Die Öffentlichkeit weiß ganz genau, dass wir nahezu alle Positionen der Grünen in letzter Zeit übernommen haben, bis hin in die Gendersprache“. Abgeordnete mit abweichenden Ansichten werden „an den Pranger gestellt“.„Ein solches Ausmaß an Vandalismus, an staatlich organisiertem Vandalismus hätte ich mir in meinem Land niemals träumen lassen! Und diejenigen, die dran zweifeln, nicht etwa als Gesprächspartner zu akzeptieren, sondern als Klimaleugner zu beschimpfen, als Coronaleugner und am Ende als Rechtsradikale, das ist nicht die Freiheit, die ich mir vorgestellt hab, muss ich ganz offen sagen!“ (Quelle: Bild.de).Bild.de: „Vaatz tritt nicht erneut in seinem Wahlkreis an, muss keine Rücksicht mehr nehmen.“Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 48.478 Euro/kg, Vortag 47.924 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 27,26 $/oz, Vortag 26,52 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.243 $/oz, Vortag 1.219 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.871 $/oz, Vortag 2.884 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 68,45 $/barrel, Vortag 69,07 $/barrel).