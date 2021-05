Verbio bietet Einstiegsmoment

Mit der Entscheidung, Verbio in PB v. 5.2. auf Halten abzustufen, lagen wir richtig. Starke Gewinnmitnahmen zwangen die SDAX-Aktie (34,96 Euro; DE000A0JL9W6) nach einer sechsmonatigen Rally in die Knie. Unsere Empfehlung vom 20.11.20 wurde ausgestoppt – mit einem schönen Gewinn von fast 50%.

Am Donnerstag (6.5.) hat der Bioenergie-Produzent die Zahlen für die ersten neun Monate des am 30.6. endenden Gj. 2020/21 vorgelegt. Die Aktie reagierte mit einem Einbruch von über 10% und war Schlusslicht im SDAX. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung kommt uns diese Korrektur ganz recht. Zwar blieb das EBITDA im Q2 und im Q3 hinter den Vj.-Quartalen zurück. Insgesamt kletterte es aber dank Absatzsteigerungen bei Biodiesel um 16,2% auf 112,8 Mio. Euro. CEO Claus Sauter bestätigte das im April erhöhte Ziel für das Gj. von 150 Mio. Euro. Für 2021/22 machte er keine Angaben. Unseren Schätzungen zufolge sollte es im Bereich von 160 Mio. bis 170 Mio. Euro landen, was der Aktie im Mittel ein KGV von 25 verleihen würde.

Angesichts des Kursrücksetzers und der günstigen Bewertung raten wir wieder zum Einstieg bei Verbio. Stopp: 27,70 Euro.



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.