Anlegerverlag Nach dem BioNTech-Absturz: Das passiert am Freitag an der Wall Street! 07.05.2021, 11:48 Regelrecht durchgeschüttelt wurden die Aktien des Impfstoffherstellers BioNTech in den vergangenen Tagen. Am Dienstag sprangen die Kurse zur Eröffnung an der Wall Street auf ein neues Rekordhoch bei 213 US-Dollar, ehe die Kurse auf 177 Dollar abstürzten. Die zwischenzeitliche Erholung am Mittwoch wurde im Tagesverlauf wieder kassiert, wobei sich der Rücksetzer am Donnerstag zunächst fortsetzte, bevor der Aktie im Tagesverlauf die Wende gelang. Für den heutigen Freitag wird es darauf ankommen, die zuletzt positive Tendenz zu behaupten und nicht direkt wieder in die Knie zu gehen. Dabei ist das Umfeld eine Gemengelage aus freundlichen und weniger freundlichen Nachrichten. Bei den kürzlich aufgekommenen Forderungen der USA nach einer vorrübergehenden Aufhebung der Patentrechte bei Covid-Impfstoffen steht BioNTech jetzt Angela Merkel zur Seite. Zudem hat BioNTech die Zulassung seines Wirkstoffs auf für Jugendliche beantragt.





