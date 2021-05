PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein Schlussspurt an der Wall Street hat am Freitag den EuroStoxx 50 gestützt. Der Leitindex der Eurozone legte um 0,37 Prozent auf 4014,39 Punkte zu und steuert damit auf Wochensicht auf ein Plus von rund 1 Prozent zu. Dank eines überraschend deutlichen Rückgangs der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatten die US-Börsen am Donnerstag angezogen, und nun deuten sich in New York ein zumindest stabiler Handelsauftakt an.

Für den Londoner FTSE 100 ging es am Freitag dank des Rückenwindes aus den USA um 0,56 Prozent auf 7115,65 Punkte nach oben. Der französische Cac 40 hingegen bewegte sich bei 6359,55 Punkten kaum vom Fleck. Die französische Industrie hatte ihre Produktion im März zwar ausgeweitet, allerdings weniger stark als erwartet.