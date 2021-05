Nachdem BioNTech in den letzten Tagen durch die steigenden Anleihezinsen und danach auch noch den Streit um die Patentrechte einen herben Rückschlag erhalten hatte, geht es nun endlich wieder bergauf. Der Markt hat sich wieder stabilisiert und davon profitiert auch BioNTech! Der Kurs, der teilweise gefährlich nah an den Wert von 120 Euro kam, steht nun wieder besser dar!

Die letzten Tage waren bei BioNTech äußerst turbulent! Der Kurs rutschte dramatisch ab und verlor insgesamt ein Drittel seines Allzeithochs. Der Kurs glich einer Achterbahnfahrt, die sich nun aber wieder nach oben bewegt. Nun können die Anleger wieder optimistisch nach vorne schauen, denn es steht heute ein sattes Plus zu Buche. Wird dieser Verlauf anhalten können?

BioNTech ist also trotz der herben Talfahrt wieder auf dem richtigen Weg und wird seine Verluste schnell wieder einholen können. Der Kurs misst bereits heute wieder einen satten Wert von 7,60 Euro mehr gegenüber dem Vortag. Das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent! Der neue Kurswert liegt also wieder nah an den Werten letzter Woche und misst derzeit 146,85 Euro!

