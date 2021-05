Anlegerverlag TUI: das ist der helle Wahnsinn! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.05.2021, 14:48 | 71 | 0 | 0 07.05.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktie von TUI wird heute wieder ihrem Ruf gerecht, pünktlich zur Urlaubssaison richtig steil gehen zu können und bläst zum Angriff! Das Wertpapier des deutschen Reiseunternehmens war längst totgesagt worden. Aber wie sagt man so schön? Totgesagte leben länger! Das beweist TUI auch heute wieder. Kann es hier jetzt also so richtig losgehen für die Aktionäre? Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese und scheint momentan unaufhaltsam zu sein! Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. TUI macht den Anlegern endlich wieder Spaß und bekommt Rückenwind dadurch, dass die Anleger wieder ihr Vertrauen in diese Aktie zeigen. Der deutsche Reisekonzern wird in den kommenden Wochen wieder satte Umsätze generieren können und zu einer echten Goldgrube werden. Klar, hat man eine harte Zeit hinter sich – doch nun wird nach vorne geschaut! Das scheinen die Aktionäre heute genauso zu sehen und geben dem Kurs einen ordentlichen Schub mit. Wohin kann es hier also noch gehen? Auf jeden Fall nach oben, so viel ist klar! Denn der Kurs kann heute bereits satt um 2,03 Prozent zulegen. Gegenüber dem Vortag ist das ein Plus von 0,10 Euro pro Anteilsschein! Der neue Kurswert liegt nun also bei 5,08 Euro! Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





