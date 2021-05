Anlegerverlag AstraZeneca: gute Nachrichten für die Aktionäre! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.05.2021, 15:48 | 42 | 0 | 0 07.05.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Kann die Aktie von AstraZeneca nun richtig durchstarten? In Deutschland hat man nun begonnen, den Impfstoff des schwedisch-englischen Unternehmens für alle Bevölkerungsgruppen freizugeben. Das könnte für AstraZeneca auch an der Börse für einen Schub sorgen! Denn der Impfstoff kann nun endlich beweisen, was er wirklich kann! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot jedoch langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Man kann mit der Aktie von AstraZeneca momentan also wieder richtig viel Spaß machen. Das ist die Chance für den Impfstoff, seinen Ruf endlich wieder zu verbessern und auch positive Schlagzeilen zu machen! Bislang war der Impfstoff eher ein Ladenhüter, der von viele abgelehnt wurde. Nun öffnet sich diese neue Tür, die eine große Chance sein wird! Hier sollte man also jetzt einsteigen, denn AstraZeneca wird durch die Decke gehen! Der Kurswert von 100 Euro ist gar nicht mehr so weit weg und könnte schon bald in Angriff genommen werden. Heute macht man bereits kleine Schritte in diese Richtung, denn der Kurs wächst um 0,20 Prozent und 0,18 Euro auf starke 88,52 Euro und kommt dem Ziel somit näher! Fazit: AstraZeneca könnte also die Aktie der Zukunft sein. Aber auch mit diesen Impfstoff-Aktien bringen Sie Ihr Depot auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





