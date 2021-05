Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers sind gerade nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Denn nachdem der Aktienkurs zuletzt in den Keller gerutscht war, kann diese sich zum Ende der Woche glücklicherweise noch regenerieren. Jetzt heißt es: Durchhalten!

Anmerkung der Redaktion: In unserer großen Wasserstoffstudie können Sie ab sofort lesen, wie die Prognosen für Unternehmen wie Nel ASA aussehen. Momentan ist der Börsencrash in der Branche in vollem Gange, wodurch sich jetzt aber neue Gewinnpotenziale ergeben. Einfach hier klicken.