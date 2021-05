Anlegerverlag PLUG POWER: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.05.2021, 17:32 | 259 | 0 | 0 07.05.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen Traumstart legt heute PLUG POWER hin. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund sechs Prozent nach vorne. Damit kostet der Titel nun 19,47 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Anmerkung der Redaktion: Startet PLUG POWER jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Diese Marke liegt bei 17,92 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis. Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 31,07 EUR verläuft. PLUG POWER liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind. Fazit: Wie es bei PLUG POWER weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





