WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag nach einem volatilen Handelstag mit klaren Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX hatte nach einem zunächst richtungslosen frühen Geschäft ins Plus gedreht, sackte nach den US-Daten wieder ab, und drehte schließlich erneut ins Plus von wo aus er um 0,63 Prozent fester auf 3.330,87 Punkten ins Wochenende ging. Auch der ATX Prime stieg um 0,60 Prozent auf 1.696,88 Einheiten.

Für ein kurzfristiges Stimmungstief sorgte am Nachmittag der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft ist in den USA im April um 266 000 gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Schnitt hatten die Märkte aber mit einem Zuwachs von einer Million Stellen gerechnet. Auch die in einer separaten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote stieg von 6,0 Prozent im Vormonat auf 6,1 Prozent im April. Analysten hatten allerdings mit einem Rückgang auf 5,8 Prozent gerechnet.