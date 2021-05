PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte sind am Freitag überwiegend höher aus dem Handel gegangen. Als Stütze erwies sich die international positive Anlegerstimmung nach unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktdaten.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im April nicht so stark entspannt wie erhofft. So entstanden nur 266 000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft und damit weit weniger als erwartet. Dies könnte eine mögliche Zinswende in den USA in die Ferne rücken, was die Anleger goutierten.