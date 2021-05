Anlegerverlag BioNTech erlebt eine dramatische Woche. So geht es am Montag weiter… Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.05.2021, 08:48 | 140 | 0 | 0 08.05.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktien wurden in den vergangenen Tagen regelrecht durchgeschüttelt. So ging es am Dienstag unmittelbar nach der Wall Street-Eröffnung für die Aktie von 210 US-Dollar auf nur noch 170 Dollar. Tags darauf folgte zwar eine kurze Erholung, doch zum Handelsende mussten diese Gewinne schon wieder abgegeben werden. Am Donnerstag dann der umgekehrte Weg: Direkt nach der Eröffnung ging es für BioNTech auf unter 150 US-Dollar, ehe zum Handelsende eine kräftige Erholung folgte. Wer also BioNTech-Aktien hält, hat in dieser Woche vermutlich ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle erlebt. Der aufkommende Streit um den Schutz der Patentrechte zwischen der USA und der EU, hat zu einer belastenden Situation geführt. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Denn die Bundesregierung plant den BioNTech-Impfstoff kurzfristig auch für die Altersgruppe zwischen 12 und 18 Jahren einzusetzen. Empfehlung für Anleger: Aktionäre hängen momentan etwas in der Luft. Um Anlegern Halt zu geben, haben wir BioNTech – Unternehmen und Aktie – genau analysiert. Die Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen finden Sie hier.





