Nel ASA und Ballard Power veröffentlichten am Dienstag die Ergebnisse für das erste Quartal. Dabei konnten die Norweger zwar ein sattes Umsatzwachstum vermelden, doch beide Unternehmen verfehlten die Schätzungen der Analysten deutlich.

Die Aktienkurse kennen seitdem nur noch Richtung: Nach unten. Bei Nel ASA lagen beispielsweise zwischen dem Wochehoch am Dienstag und dem –tief am Freitagmorgen rund 30 Prozent(!) Gestern im Tagesverlauf gab es dann so etwas wie eine technische Gegenreaktion, die sich in der kommenden Woche fortsetzen könnte.

