Medienmitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareONE erweitert Geschäftsleitung mit Bernd Schlotter als President of Services



Stans, Schweiz I 10. Mai 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Bernd Schlotter per 2. August 2021 als President of Services und Mitglied der Geschäftsleitung zu SoftwareONE stossen wird. In dieser Rolle wird er dafür verantwortlich sein, das bestehende Solutions- & Services-Portfolio von SoftwareONE weiterzuentwickeln.



SoftwareONE will ihre Transformation zu einem namhaften Anbieter von IP-basierten Solutions & Services, kombiniert mit einem starken Software- und Cloud-Geschäft, weiter beschleunigen. Um dem Rechnung zu tragen hat SoftwareONE entschieden, dass die Services-Funktion künftig auf Geschäftsleitungsebene vertreten und von Bernd Schlotter geleitet wird. Bernd Schlotter verfügt über grosse Erfahrung in den Bereichen Technologie-Infrastruktur, Software, IT-Services und Consulting. Er wird per 2. August 2021 in das Unternehmen eintreten.



Dieter Schlosser, CEO, sagte: «Wir heissen Bernd in der SoftwareONE-Familie willkommen und freuen uns darauf, dass er sich als President of Services in einer wichtigen Rolle einbringen wird, damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden bei deren digitalen Transformation noch besser erfüllen und unseren Wachstumskurs fortsetzen. Mit Bernds langjähriger Erfahrung in der Technologiebranche und seinem Fokus auf Serviceleistungen erhalten wir wertvolle Verstärkung, die entscheidend dazu beitragen wird, unsere Entwicklung als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation weiter voranzutreiben.»