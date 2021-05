---------------------------------------------------------------------------

* Rücktritt von Dr. Hans Christoph Tanner als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

* Vorschlag zur Ernennung von Herrn David Maris als neues nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats



Dublin, Irland - 10. Mai 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) gab heute den Rücktritt von Dr. Hans Christoph Tanner als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates aufgrund seiner Pensionierung bekannt sowie den Vorschlag zur Ernennung von Herrn David Maris als neues nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates, beides mit Wirkung zur nächsten Generalversammlung vom 28. Mai.



Dr. Tanner, der 2005 die einzige private Finanzierungsrunde von Cosmo organisierte und dann als CFO das Unternehmen 2007 an die SIX brachte, ist seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats und hat sich bereits im Februar 2020 von seinen Führungspositionen zurückgezogen. Dr. Tanner sagte: 'Cosmo steht vor einer Reihe von neuen Entwicklungen, die ungeteilte Aufmerksamkeit und frischen Input benötigen. Daher habe ich mich entschlossen, mich von meiner nicht-exekutiven Verwaltungsratsposition zurückzuziehen. Meine Zeit bei Cosmo war aufregend und ich wünsche dem Unternehmen viel Erfolg für die Zukunft'.



Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrates von Cosmo, sagte: 'Ich bin Chris Tanner für seine kontinuierliche und unermüdliche Unterstützung über die Jahre hinweg dankbar. Er war ein Schlüsselfaktor bei der Gestaltung des Unternehmens und dafür bin ich sehr dankbar.'



Es wird vorgeschlagen, Dr. Tanner als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates bei der nächsten Generalversammlung, die für den 28. Mai 2021 angesetzt ist, durch Herrn David Maris zu ersetzen.

Herr Maris ist seit Januar 2020 privater Investor bei Phalanx Investment Partners, LLC, einem Anlageberater, und Mitglied des Verwaltungsrats von Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ: AMPH). Er ist ausserdem Mitglied der American Finance Association und der National Association of Corporate Directors. Herr Maris war von Dezember 2015 bis Dezember 2019 Managing Director und Equity Research Analyst bei Wells Fargo Securities, LLC, einer Investmentbank. Vor seiner Tätigkeit bei Wells Fargo Securities, LLC, war Herr Maris im Zeitraum von Januar 2013 bis Dezember 2015 als Managing Director und Equity Research Analyst bei der Bank of Montreal, einer Investmentbank, tätig. Vor seiner Tätigkeit für die Bank of Montreal und Wells Fargo Securities, LLC, war er als Aktienanalyst für die Gesundheitsbranche für verschiedene andere Investmentbanken tätig, darunter Aros Securities, Bear Stearns, Credit Suisse, Bank of America und Credit Agricole - CLSA. Herr Maris ist US-amerikanischer Staatsbürger und besitzt einen Bachelor of Arts der University of Delaware und ein MBA der Owen Graduate School of Management der Vanderbilt University.