Anlegerverlag BioNTech: Vorbörsliche Kursexplosion! Jetzt noch schnell rein? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.05.2021, 08:23 | 179 | 0 | 0 10.05.2021, 08:23 | Foto: www.anlegerverlag.de Der deutsche Impfstoffhersteller dominierte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Zunächst kündigten die Mainzer an, ihren Impfstoff auch für 12- bis 15-jährige zulassen zu wollen. Anschließend folgte die Ankündigung der USA sich bei der WHO für eine Aussetzung der Patentrechte bei Impfstoffen einzusetzen – inklusive prompter Erwiderung durch Kanzlerin Merkel. Am Wochenende dann der Hammer: Die EU hat weitere 900 Millionen Impfstoffdosen bestellt und sich eine Option auf 900 Millionen weitere Dosen gesichert! Vor allem die Ankündigung der EU dürfte den Kurs heute beflügeln. Vorbörslich notiert die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate bereits über zehn Prozent im Plus und kostet aktuell rund 167 Euro. Damit macht der Kurs einen Großteil der Verluste aus Mitte vergangener Woche schon wieder wett. So fehlen ausgehend vom aktuellen Niveau nur noch gut zehn Prozent bis zu den historischen Höchstständen von 185 Euro. Empfehlung für Anleger: Die Aktie von BioNTech macht endlich wieder Spaß. Doch ist das der Beginn einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer? Wir haben BioNTech genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen finden Sie hier.





