Die Beaconsmind AG gibt die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, um ihre Location-Based Marketing Lösung in den Nahen Osten zu bringen.



Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589, EURONEXT: MLBMD, VIENNA: BMD) gibt die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, um ihre Location-Based Marketing Lösung in den Nahen Osten zu bringen.



Stäfa (Zürich, Schweiz) - 10. Mai 2021, beaconsmind (ISIN: CH0451123589 - WKN: A2QN5W - VIENNA: BMD - EURONEXT: MLBMD), der Schweizer SaaS-Provider für standortbasiertes Marketing (LBM) stellt heute der internationalen Expansionsstrategie, die vorsieht, dass das Unternehmen bis Ende 2022 mit über drei neuen, internationalen Zweigniederlassungen globale Neukundengeschäfte generieren wird, gibt beaconsmind heute die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung für den Nahen Osten in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, einem Unternehmen des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Nachdem beaconsmind im März den internationalen Expansionsplan bekannt gegeben hat, welcher drei neue internationale Zweigstellen (Naher Osten, APAC und USA) bis Ende 2022 vorsieht, gibt das Unternehmen heute die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung für den Nahen Osten in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt. Die lokale Niederlassung wird die Neukundenakquise und Betreuung für globale Kunden mit Hauptsitz im Nahen Osten verantworten. Die erste Partnerschaft, die heute unterzeichnet und bekannt gegeben wurde, ist mit der Seed Group, einem Unternehmen des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, Familienmitglied der Königsfamilie von Dubai. Die Seed Group hat sich mit beaconsmind zusammengetan, um die Location-Based Marketing Lösung von beaconsmind für Einzelhandelsketten in die VAE und weitere Regionen des Nahen Ostens zu bringen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



