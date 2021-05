Nel ASA-Aktionäre mussten in der vergangenen Woche regelrecht leiden. Nach der Veröffentlichung schwächerer Geschäftszahlen am Dienstag fiel die Aktie beinahe wie ein Stein. Lag das Top am Montag noch bei 2,47 Euro, wurde der Kurs bis Donnerstag auf nur noch 1,71 Euro durchgereicht. Das bedeutete in der Spitze ein Minus von 69%. Doch der Freitag machte mit einem Plus von 13 Prozent wieder richtig Mut.

Mit dem Anstieg vom Freitag hat sich der Kurs wieder bis an die Zwei-Euro-Marke vorgearbeitet. Diese Grenze dürfte vor allem psychologische Wirkung haben. Sollten die Kurse also heute ihre jüngst gestartete Erholung fortsetzen können, könnte den Norwegern so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag gelingen. Dafür müsste sich die Aktie oberhalb von zwei Euro behaupten können.

