Apple gab am 28. April 2021 die Finanzergebnisse für das am 27. März 2021 endende zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt. Das Unternehmen erzielte im März einen Rekordumsatz von 89,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und einem Quartalsgewinn je verwässerter Aktie von 1,40 US-Dollar. Der internationale Umsatz machte 67 Prozent des Quartalsumsatzes aus. Gewinnrückgänge infolge der Corona-Pandemie gab es nicht. Auf Sicht von drei Jahren hat sich der Kurs verdoppelt, auf Sicht von zehn Jahren verzehnfacht. So verwundert es nicht, dass Apple auch mit Gegenwind zu kämpfen hat. Die EU-Kommission bereitet ein Kartellverfahren gegen den iPhone-Hersteller vor. Der Druck auf den Konzern aus Cupertino/Kalifornien wächst - auch in den USA.

.

Zum Chart

.

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen am 29. April 2021 zum Q2 reagierte der Markt nur kurz mit einem Ausreißer um 3 Prozent nach oben. Am 30 April war der Zugewinn wieder verloren und am Markt war wieder Business as usual angesagt. Die Apple-Aktie folgte wieder dem Verlauf des NASDAQ 100 nach unten. Durch diesen Rückgang ist auch das erwartete KGV vom Geschäftsjahr 20/21 auf 26 gesunken. Das EPS-Wachstum für die Finanzjahre 21/22 und 22/23 fallen naturgemäß nicht mehr so hoch aus, wie jenes in 20/21, wo von 57 Prozent ausgegangen wird. Nachdem sich die Stimmung an den Märkten aktuell nicht mehr so negativ darstellt, hat sich der Kurs von Apple stabilisiert und bewegt sich innerhalb des Trendkanals knapp oberhalb des Supportbereichs von 124,23 US-Dollar. Die Überschneidung der beiden Marken unterstreicht die Wirkung auf die Kursentwicklung. Der Verlauf innerhalb des Trendkanals ist nach wie vor nach oben gerichtet und sollte weiter durch die vorherrschende Liquidität am breiten Markt gestützt werden.