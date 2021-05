Gold freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Handelsblatt: „Klimaneutraler Stahl“. „Stahlhersteller wie Thyssen-Krupp und Salzgitter ersetzen CO2-intensive Kohle durch Wasserstoff“. „So rechnet die Branche mit einem Mehrbedarf von 12.000 Windrädern der großen Fünf-Megawatt-Klasse, um die deutsche Stahlindustrie auf Wasserstoff umzustellen“.Es fehlen noch die Windräder für die übrige Industrie, das Gewerbe, den Handel, die Haushalte den Verkehr sowie für die Entsorgung von Batterien und Windrädern. Abgesehen davon, dass Stahl nur in Phasen mit ausreichend Wind produziert werden könnte, wäre die Stahlproduktion in Deutschland so teuer, dass der Steuerzahler die Subvention der Stahlindustrie nur mit einer höheren Staatsverschuldung ausgleichen könnte.Handelsblatt: „Klimaschutz wird deutlich verschärft“. „BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Es fehle an Konzept, Strategie und realistischer Planung“.Absehbares Ergebnis: Die energieintensive Industrie wird Deutschland verlassen, die CO2-Ziele Deutschlands werden selbst mit gravierenden und mittlerweile verfassungskonformen Grundrechtseinschränkungen nicht erreicht. Der weltweite CO2-Ausstoß wird weiter ansteigen. Die Verschuldung des Staatshaushalts wird sich beschleunigen und die Versprechen der Politiker werden sich als das herausstellen, was sie immer schon waren.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.594 Euro/kg, Vortag 48.478 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.