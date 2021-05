Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Anleihen starten mit Verlusten Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,18 Prozent auf 170,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,20 …