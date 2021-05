Übergeordnet herrscht noch immer ein seit Mitte 2017 bestehender Abwärtstrend in der Fresenius-Aktie, dabei ging es von 80,07 auf 24,25 Euro bis Mitte März letzten Jahres abwärts. Dort startete anschließend eine dynamische Gegenbewegung und reicht an 45,88 Euro und einen untergeordneten Abwärtstrend heran. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierungsphase konnte dieser Trend jedoch zuletzt beendet werden und verschaffte der Aktie wieder merklich Auftrieb, zudem gelang es die Barriere um 40,00 Euro erfolgreich per Wochenschlusskurs zu überwinden.

Positive Gemengelage

Der erfolgreiche Anstieg über das Niveau von 40,00 Euro hat in der Fresenius-Aktie weiteres Kurspotenzial zunächst in den Bereich von 43,41 und darüber an das 38,2 Fibonacci-Retracement um 45,57 Euro freigesetzt. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, könnte jetzt das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE5JNP zum Einsatz kommen. Ein Rückfall unter 37,10 Euro würde dagegen zu einem Aufwärtstrendbruch führen und entsprechend Abschläge zunächst auf die aktuellen Jahrestiefs von 32,94 Euro bereithalten. Darunter müssten weitere Abschläge sogar auf 31,03 Euro zwingend einkalkuliert werden.