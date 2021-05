---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) No 596/2014



RUBEAN's PhonePOS(TM) erhält Zertifizierung nach PCI-Standard

- Payment Card Industry ermöglicht weltweiten Marktauftritt von PhonePOS(TM)

- Zertifizierung gemäß CPoC(TM)



- Großes Interesse von Banken und Zahlungsdienstleistern aus Übersee, ganz Europa und Asien kann jetzt zu Aufträgen konkretisiert werden

München, 10. Mai 2021: Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) hat heute für ihre Software-Lösung PhonePOS(TM) die Massenmarktzulassung des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) erhalten. Damit kann RUBEAN seine Software ab sofort mengenmäßig und geographisch unbegrenzt ausrollen und bereits interessierte Banken und Zahlungsdienstleister aus Übersee, ganz Europa und Asien als Kunden gewinnen. Für RUBEAN besteht so eine noch größere Wachstumschance als bisher. In Deutschland haben die deutschen Sparkassen die PhonePOS(TM) Lösung erst kürzlich in den Markt geführt.

PCI SSC ist ein globales Forum für die laufende Entwicklung, Verbesserung, Speicherung, Verbreitung und Implementierung von Sicherheitsstandards für den Schutz von Kontodaten. Das PCI SSC wird von einem Executive Committee geleitet, das sich aus Vertretern von American Express, Discover, JCB International, Mastercard, UnionPay und Visa Inc. zusammensetzt. Konkret hat RUBEAN die branchenweite Zertifizierung gemäß Contactless Paments on COTS (CPoC(TM)) erhalten. COTS (Commercial off-the-shelf devices) steht für handelsübliche Smartphones und Tablets, die jetzt zur Entgegennahme kontaktloser Kartenzahlungen genutzt werden können, ohne dass der Händler ein Zusatzgerät braucht.



Die RUBEAN-Software umfasst eine mobile App, die Android betriebene Smartphones zu einem Geldempfangsterminal machen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. PhonePOS(TM) ermöglicht Millionen von kleineren Händlern, schnell und einfach Karten- und mobile Zahlungen vertrauenswürdig zu akzeptieren. Seit Mitte April bieten die deutschen Sparkassen kleinen Händlern (z.B. Taxifahrern, Gemüsehändlern, Bäckereien, Dienstleistern der Kosmetikbanche, Bars, Restaurants etc.) die S-POS App an, dessen Herzstück die RUBEAN-Software ist.



Der Vorstand



Über RUBEAN



Die RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die RUBEAN zusammen mit Partner CCV entwickelt hat. RUBEAN ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet. Seit kurzem werden die Aktien von RUBEAN neben München, Frankfurt/M. und Berlin auch auf Tradegate, Quotrix und an der Düsseldorfer Wertpapierbörse gehandelt.



