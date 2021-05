Rubean AG: RUBEAN's PhonePOS(TM) erhält Zertifizierung nach PCI-Standard

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) No 596/2014

RUBEAN's PhonePOS(TM) erhält Zertifizierung nach PCI-Standard

- Payment Card Industry ermöglicht weltweiten Marktauftritt von PhonePOS(TM)

- Zertifizierung gemäß CPoC(TM)

- Großes Interesse von Banken und Zahlungsdienstleistern aus Übersee, ganz Europa und Asien kann jetzt zu Aufträgen konkretisiert werden



München, 10. Mai 2021: Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, R1B:GR) hat heute für ihre Software-Lösung PhonePOS(TM) die Massenmarktzulassung des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) erhalten. Damit kann RUBEAN seine Software ab sofort mengenmäßig und geographisch unbegrenzt ausrollen und bereits interessierte Banken und Zahlungsdienstleister aus Übersee, ganz Europa und Asien als Kunden gewinnen. Für RUBEAN besteht so eine noch größere Wachstumschance als bisher. In Deutschland haben die deutschen Sparkassen die PhonePOS(TM) Lösung erst kürzlich in den Markt geführt.

PCI SSC ist ein globales Forum für die laufende Entwicklung, Verbesserung, Speicherung, Verbreitung und Implementierung von Sicherheitsstandards für den Schutz von Kontodaten. Das PCI SSC wird von einem Executive Committee geleitet, das sich aus Vertretern von American Express, Discover, JCB International, Mastercard, UnionPay und Visa Inc. zusammensetzt. Konkret hat RUBEAN die branchenweite Zertifizierung gemäß Contactless Paments on COTS (CPoC(TM)) erhalten. COTS (Commercial off-the-shelf devices) steht für handelsübliche Smartphones und Tablets, die jetzt zur Entgegennahme kontaktloser Kartenzahlungen genutzt werden können, ohne dass der Händler ein Zusatzgerät braucht.