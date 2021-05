Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund sieben Prozent für neue Monatshochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 0,13 EUR. Bei Steinhoff dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 0,09 EUR, womit sich Steinhoff in Aufwärtstrends befindet. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

