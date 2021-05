10.05.2021 / 12:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SFC Energy AG - Ad Hoc Mitteilung



SFC Energy AG: Wesentliche vorläufige Ergebniszahlen für Q1 2021 über Erwartungen - Bestes Q1-Ergebnis der Unternehmensgeschichte - Bestätigung und Konkretisierung der Prognose



Brunnthal/München, 10. Mai 2021 - Die SFC Energy AG verzeichnete im ersten Quartal 2021 eine hohe Nachfrage sowohl im Geschäftssegment Clean Energy als auch im Geschäftssegment Clean Power Management, was dazu führt, dass die wesentlichen Ergebniszahlen der Unternehmensgruppe in diesem aktuell positiven Umfeld über den Erwartungen liegen. Zudem hatte SFC Energy bereits am 26. April 2021 vom stärksten Jahresauftakt der vergangenen Jahre im Endkundengeschäft berichtet.



Nach vorläufigen, ungeprüften Finanzdaten erwirtschaftete die SFC Energy AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von rd. EUR 17,0 Mio. (Vorjahr: EUR 16,1 Mio.) und steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um ca. 5 %; das EBITDA bereinigt betrug im ersten Quartal 2021 EUR 2,3 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8 Mio).

Der Vorstand bestätigt für das laufende Geschäftsjahr 2021 die Prognose bezogen auf den Konzernumsatz (EUR 61 Mio. bis 70 Mio.) und konkretisiert die Prognose hinsichtlich des EBITDA bereinigt und des EBIT bereinigt auf die obere Hälfte der bislang mitgeteilten Größenordnungen, d. h. für das EBITDA bereinigt von bislang EUR 3,5 Mio. bis 6 Mio. auf nun EUR 4,75 Mio. bis 6 Mio. und für das EBIT bereinigt von bislang EUR -0,9 Mio. bis 1,6 Mio. auf nun EUR 0,35 Mio. bis 1,6 Mio.