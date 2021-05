DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2020/2021



10.05.2021 / 13:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die seit März 2020 anhaltende Covid-19-Pandemie mit den fortwährenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat wie erwartet auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres das operative Geschäft von Borussia Dortmund stark beeinträchtigt. In Folge dessen wurde im abgelaufenen Quartal des Geschäftsjahres (01. Januar bis 31. März 2021) ein Konzernergebnis von EUR -18,8 Mio. erwirtschaftet (Vorjahresquartal EUR 1,1 Mio.). Für den Zeitraum 01. Juli 2020 bis 31. März 2021 betrug das Konzernergebnis nach Steuern EUR -45,0 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 4,1 Mio.). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum resultiert im Wesentlichen aus pandemiebedingten Umsatzeinbußen und einem um EUR 29,2 Mio. verringerten Ergebnis aus Transfergeschäften in Höhe von EUR 9,8 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 39,0 Mio.). Die vorläufigen Geschäftszahlen des Quartalsabschlusses Q3 zum 31. März 2021 stellen sich wie folgt dar. Borussia Dortmund erwirtschaftete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 85,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 134,4 Mio.) und kumuliert über die ersten drei Quartale in Höhe von EUR 276,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 431,8 Mio.). In den ersten drei Quartalen verzeichnen die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund einen Rückgang um EUR 59,1 Mio. bzw. um 18,7 % auf EUR 257,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 316,4 Mio.), im dritten Quartal des Geschäftsjahres betrugen diese EUR 80,0 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 79,8 Mio.). Seite 2 ► Seite 1 von 3



