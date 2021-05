Anmerkung der Redaktion: Mit dem Corona-Impfstoff ist Moderna der absolute Durchbruch gelungen. Dadurch eröffneten sich immense Gewinnpotenziale. In unserem aktuellen Sonderreport analysieren wir die Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers des Corona-Impfstoffs können sich demnächst wohl wieder über steigende Kurse an der Börse freuen. Denn nachdem die Aktie zuletzt einen kleinen Dämpfer erlitt, geht es postwendend wieder nach oben.

Gegenüber dem Vortag steigt der Aktienkurs um mehr als 1 Prozent und 1,46 Euro. Dadurch liegt der derzeitige Aktienkurs bei 135,44 Euro. In den vergangenen zwei Monaten ging es für Moderna rasant nach oben, da die Aktie in diesem Zeitraum um knapp 40 Prozent ansteigen konnte. Hier wird auch in Zukunft noch ordentlich Gewinnpotenzial drinstecken.

Einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs hat die zuletzt bekanntgewordene Nachricht, dass die Produktion des Corona-Impfstoffes verdoppelt werden soll. Bis 2022 sollen somit 3 Milliarden Impfdosen hergestellt werden, was einen großen Einfluss auf die Bekämpfung des Corona-Virus haben wird.

