Seit Anfang 2020 dreht sich bei BioNTech alles um einen Covid-19-Impfstoff. Musste zunächst viel Geld in die Entwicklung des Vakzins gesteckt werden, zahlen sich diese Investitionen in Forschung und Entwicklung jetzt endlich aus. Denn wie das Unternehmen soeben bekannt gab, sind die Umsätze und Gewinne für das erste Quartal regelrecht explodiert!

So erlöste BioNTech im abgelaufenen Quartal etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Noch beeindruckender ist jedoch die Gewinnmarge: Denn das Unternehmen verdiente mehr als 1,1, Milliarden Euro. Das entspricht einer Umsatzrendite von über 50 Prozent. Und das dürfte erst der Anfang gewesen sein, denn für 2021 sind bereits Lieferverträge über 1,8 Milliarden Impfstoffdosen unterzeichnet…

Empfehlung für Anleger: BioNTechs Zahlen sind beeindruckend, doch die Aktie hat auch schon viel vorweggenommen. Geht die Rallye am Aktienmarkt weiter? Oder ist das Ende bereits in Sicht? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem großen BioNTech-Sonderreport, den Sie angesichts der aktuellen Entwicklung ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.