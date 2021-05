Anlegerverlag Ist Plug Power jetzt die letzte Hoffnung für Nel ASA? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.05.2021, 16:45 | 1444 | 0 | 0 10.05.2021, 16:45 | Foto: www.anlegerverlag.de Seit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse befindet sich die Nel ASA-Aktie auf dem Weg nach unten. -13 Prozent am Dienstag, -11% am Donnerstag und heute schon wieder ein Minus von rund zehn Prozent. Unter dem Strich rutschte die Aktie von 2,46 Euro am Montag auf mittlerweile 1,77 Euro. Doch jetzt naht Rettung, denn Branchenkollege Plug Power veröffentlicht morgen seine Zahlen. Was komisch klingt, könnte Nel ASA helfen… Denn falls der amerikanische Brennstoffzellenhersteller überzeugen kann, dürfte davon die gesamte Branche profitieren. Das könnte auch den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA wieder nach oben hieven. Wichtig wäre für die Nel ASA-Aktie zunächst einmal, die vor allem psychologisch wichtige Grenze von zwei Euro zurückzuerobern. Damit würde Nel ASA auch ein wichtiges Zeichen setzen! Empfehlung für Anleger: Die Wasserstoffaktien befinden sich ohne Frage in der Krise. Doch an der großen Zukunftschance dieser Titel hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Wenn Sie wissen wollen, welche Aktien nach der Krise die größten Gewinnchancen eröffnen, sollten Sie unbedingt unsere große Sonderstudie zum Thema Wasserstoff lesen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer