Anlegerverlag Mit dieser Nachricht stellt BioNTech die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.05.2021, 17:48 | 74 | 0 | 0 10.05.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech bastelt weiter an einer langfristig erfolgreichen Zukunft. Nachdem die Produktionskapazitäten in Deutschland unter Volllast laufen, schaffen die Mainzer jetzt die Voraussetzungen, um zukünftig auch in Südostasien produzieren zu können. Denn noch in diesem Jahr soll in Singapur ein regionaler Unternehmenssitz eröffnet werden, an dem künftig auch eine Produktionsstätte für Impfstoffkandidaten entstehen soll. Die Mittel dafür sollten in der gut gefüllten Kasse locker vorhanden sein… So veröffentlichte BioNTech soeben seine Geschäftszahlen für das erste Quartal. Der Umsatz betrug allein im ersten Vierteljahr über zwei Milliarden Euro. Davon blieben am Ende über 1,1 Milliarden als Gewinn. Mit diesen Zahlen sprengt das Unternehmen natürlich seine bisherige Performance. Denn während 2020 vor allem im Zeichen von Forschung und Entwicklung stand, geht es jetzt ums große Geld. Empfehlung für Anleger: Ist BioNTech auf dem aktuellen Niveau noch ein Kauf? Oder sind die guten Nachrichten alle eingepreist? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem großen Sonderreport, den Sie hier herunterladen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer