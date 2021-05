Marktbeobachter verwiesen auf eine Stimmungsaufhellung, nachdem sich die Furcht vor steigenden Leitzinsen bereits am Freitag angesichts enttäuschender US-Arbeitsmarktdaten merklich verringert hatte. Die Helaba-Analysten bezeichneten in einer Studie die derzeitige Marktstimmung als robust.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit klar höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg 45,52 Punkte oder 1,37 Prozent auf 3376,39 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen eher verhalten.

Börsenexperten bewerten zudem die Konjunktur in der Eurozone so optimistisch wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer kletterte im Mai um 7,9 auf 21,0 Punkte, wie aus der Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix unter 1204 Anlegern hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit März 2018.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im prime market von DO & CO, die satte 8,25 Prozent nach oben kletterten. Semperit zogen um 5,50 Prozent an und Porr schlossen 4,94 Prozent höher. Raiffeisen gewannen unter den Indexschwergewichten deutliche 3,37 Prozent.

Andritz schlossen ebenfalls klar um 2,47 Prozent höher bei 45,56 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers von 48,00 auf 52,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung blieb unverändert auf "Buy".

Zudem haben die Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 34,60 auf 35,40 Euro leicht angehoben. Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" bekräftigt. Erste Group-Aktien gewannen zu Handelsschluss 0,99 Prozent auf 31,51 Euro.

Polytec stiegen deutlich um 3,49 Prozent auf 11,28 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 12,00 auf 16,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt./ger/ste/APA/fba