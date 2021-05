Wow! Was für ein Hammer, den BioNTech da heute veröffentlichte. So gaben die Mainzer die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres bekannt und konnten auf beeindruckende Art und Weise überzeugen. Denn das Unternehmen erlöste allein im ersten Vierteljahr mehr als zwei Milliarden Euro. Noch beeindruckender ist aber die hohe Gewinnmarge. Denn mehr als jeder zweite Euro blieb am Ende übrig – ein Gewinn von mehr als 1,1 Milliarden Euro!

Doch damit nicht genug. Denn wie BioNTech quasi nebenbei vermeldete, plant das Unternehmen ein neues Regionalbüro in Südostasien. So soll noch in diesem Jahr in Singapur eine Dependance entstehen, an der zukünftig auch die verschiedenen Impfstoffe produziert werden sollen. Damit will BioNTech die Weichen stellen, um auf zukünftige Pandemien schneller und auch regionaler reagieren zu können.

