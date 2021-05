Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow steigt über 35 000 Punkte auf Rekordhoch - Nasdaq schwach Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag in gegensätzliche Richtungen entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street an ihren jüngsten Rekordkurs anknüpften und fester tendierten, verbuchten die Technologiewerte an der Nasdaq klare …