Die konjunkturellen Frühindikatoren sind in den vergangenen Monaten gestiegen und signalisieren eine stärkere Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität als bisher von BASF unterstellt. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Tagen im Rahmen des Quartalsberichts mit. Die in vielen Ländern wieder steigenden Infektionszahlen und anhaltenden Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten führen aber laut BASF dazu, dass die konjunkturelle Lage nach wie vor äußerst fragil bleibt. Hinzu würden Unterbrechungen in den globalen Lieferketten kommen, welche das Wachstum in der Industrie vorübergehend beeinträchtigen können.

Aktie nicht günstig