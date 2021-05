Das übergeordnete Bild hat sich mit diesem Abschlag deutlich eingetrübt. Denn dadurch wurde eine wichtige Haltezone unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 19,76 EUR am 19,76. 19,76X. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Anleger, die für die Zukunft auf Nordex setzen wollen, kommen jetzt noch einmal günstig zum Zug. Schließlich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Diese Nordex-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.