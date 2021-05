RIB Software-Aktionäre brauchen heute wieder einmal starke Nerven. So rauscht der Kurs rund sechs Prozent in den Keller. Der Preis beträgt damit nur noch 27,30 EUR. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn eine wichtige Auffangzone wurde damit unterboten. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 28,00 EUR am 28,00. 28,00X. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen Kauf nach. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung.

Fazit: Sind das bei RIB Software jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.