Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ein wichtiges Rad bei den weltweiten Bemühungen um Klimaneutralität ist saubere Energie.

Obwohl die Regierung die Energiewende vorantreibt, sehen sich auch immer mehr Unternehmen in der Verantwortung. Die Bullfinch AG ist eines dieser Unternehmen. Die Clean-Energy-as-a-Service-Technologieplattform treibt die Entwicklung neuer Technologien zu Produktionszwecken voran.

Partnerschaften ermöglichen effizientere Arbeit

Die Bullfinch AG hat jetzt bekanntgegeben, mit Aquila Capital ein strategisches Joint Investment Vehicles zu starten. Die gemeinsamen Investitionen werden gezielt in energieeffiziente Assets in Europa getätigt. Die Partnerschaft soll so schnellstmöglich Einfluss auf die Investmentlandschaft im Bereich der erneuerbaren Energien haben.

Die Bullfinch AG und Aquila Capital bringen jeweils ihre Stärken in die Zusammenarbeit ein.

Aquila Capital verfügt über langjährige Investmenterfahrung in den Bereichen reale Anlagen und erneuerbare Energien

Die Bullfinch AG hat eine seine Expertise in dezentralisierten, erneuerbaren Projekten und bietet eine technologische Plattform der nächsten Generation



Angesichts der Tatsache, dass europaweit mehr als 25 Billionen Euro in die Aufwertung von Immobilien investiert werden müssen, um die neu gesteckten Klimaziele zu erreichen, spielen dezentrale grüne Infrastrukturprojekte im Kampf gegen den Klimawandel eine immer wichtigere Rolle. Das Joint Investment Vehicle zielt darauf ab, ein relevanter Pure Player im Bereich Energieeffizienz zu werden. Dazu streben beide Unternehmen ein gemeinsames Investitionsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren an. Die Initiative von Aquila und der Bullfinch AG wird die schnelle Expansion von digitalem Smart Metering durch Finanzierung, Anlagenerwerb und Betrieb unterstützen.

Nachhaltigkeit der Finanzbranche – Die Idee hinter der Gründung der Bullfinch AG

Robin Haack, Gründer und CEO der Bullfinch AG, beschreibt die Intention seiner Gründung folgendermaßen: „Die Nachhaltigkeit in der Finanzbranche ist kein nice-to-have, sondern eine immens wichtige Strategie.“ Für ihn ist „eine Welt nur mit sauberer Energie“ das Hauptziel. Seiner Auffassung nach würde auch die Finanzbranche nicht von den Folgen des Klimawandels verschont bleiben. Diese Tatsache brachte ihn auf die Idee, die Bullfinch AG zu gründen und so eine neue Art der Finanzierung für sogenannte Greentechs bzw. Cleantechs anzubieten. Im Grunde ist das 2019 entstandene Unternehmen eine „Climate FinTech Platform“, auf der Haack die für grüne Projekte wichtigsten Personengruppen zusammenführt: