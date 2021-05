Mit Spannung erwartet wurden die aktuellen Geschäftszahlen des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power. Zwar braucht das Unternehmen noch etwas länger, um offizielle Zahlen vorzulegen, hat jedoch in einem Ausblick schon einmal vorläufige Ergebnisse präsentiert. Demnach konnte der Umsatz Im Vorjahresvergleich um über 50 Prozent auf rund 70 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Für das zweite Quartal rechnen die Amerikaner mit einem ähnlichen Wachstum.

Trotz der eigentlich guten Zahlen fällt der Aktienkurs heute weiter. Nach fünf Sitzungen mit teilweise heftigen Verlusten gehen die Kurse heute um weitere vier Prozent in den Keller. Damit kommen die sogenannten Wasserstoffaktien nicht aus der Abwärtsspirale heraus. Doch für die langfristige Zukunft bleibt Plug Power optimistisch. So peilt das Unternehmen 2024 einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar an!

Empfehlung für Anleger: Sollten Anleger Plug Power-Aktien jetzt verkaufen? Oder ist das Unternehmen auf dem aktuellen Niveau vielleicht sogar ein Schnäppchen? Angesichts der Veröffentlichung der Zahlen, haben wir Plug Power genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie hier nachlesen.