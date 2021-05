PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit deutlichen Verlusten haben sich die europäischen Börsen am Dienstag präsentiert und damit den von den US-Märkten vorgezeichneten Weg eingeschlagen. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 1,86 Prozent auf 3948,11 Punkte.

Ähnlich hoch fielen die Abgaben in Paris aus. Der französische Cac 40 gab um 1,83 Prozent auf 6268,29 Zähler nach. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 1,95 Prozent auf 6985,04 Punkte nach unten.

"Die Ursache für die erneuten Turbulenzen liegt wieder einmal bei der Inflation", stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. "In den USA zieht die Inflationserwartung deutlich an. Die Inflationserwartung liegt jetzt mit 2,73 Prozent so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr." Damit gehe die Sorge vor steigenden Zinsen einher. Das führe zu steigenden Finanzierungskosten für Unternehmen und mache die Anlageklasse der Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver. Verschärft wurde die Lage durch Zahlen aus China, wie Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect ergänzte. Hier waren die Produzentenpreise stärker als erwartet gestiegen.