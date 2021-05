Daimler im Korrekturmodus

Zwischen 2015 und Ende 2020 hielt sich die Aktie von Daimler in einem klaren Abwärtstrend auf, erst ein Kursanstieg über das Niveau von rund 56,00 Euro konnte die Abstiegsphase beenden und brachte Kurspotenzial an die Hochs aus Anfang 2018 um 76,48 Euro hervor. Dieses Ziel hat die Aktie bravourös abgearbeitet und ist an genau dieser Stelle zur Unterseite abgeprallt. Zwar ist der seit März letzten Jahres laufende Aufwärtstrend noch intakt, allerdings könnte eine Korrekturausweitung durchaus noch bevorstehen und bietet entsprechende Handelsansätze auf der Unterseite.

Handelsmarken klar abgesteckt

Die mittelfristige Analyse für die Daimler-Aktie hält Korrekturpotenzial zunächst auf 70,00 Euro, darunter auf 67,40 Euro und somit das markante Unterstützungsniveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bereit. Aber selbst in diesem Szenario bliebe der seit März letzten Jahres etablierte Aufwärtstrend intakt, sollte doch noch größerer Konsolidierungsbedarf bestehen, müssten Abschläge auf rund 60,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Für all diese Fälle könnte hierbei das Faktor Zertifikat Short auf Daimler WKN MA3WUR zum Einsatz kommen. Nach Beendigung der Korrektur dürfte aber die Daimler-Aktie wieder ihre mittelfristigen Ziele um 85,00 Euro in Angriff nehmen.